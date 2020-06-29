Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular - Son Dakika

Son dakika haberi... 'Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın' dediler, müdavimi oldular

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da kadınlar, araç boyama işinde çığır açtı.

Diyarbakır'da kadınlar, araç boyama işinde çığır açtı. İlk başlarda şüpheyle bakılan ve kadınlar, gösterdikleri performanslarının ardından erkek ustalara taş çıkartarak vazgeçilmez oldu.

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Diyarbakır'da eşinin farklı bir ilde yeni işletme açmasından dolayı, boş kalan işletmesi için kolları sıvayan Nurgül Durukan, erkek boya ustalarına taş çıkarttı. Müşterilerin göz bebeği olan Durukan, kadın çalışanlarla profesyonel ekip kurdu. Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu üzerinde açtığı işletme 4'ü kadın olmak üzere 10 kişilik ekibi ile ilk günler 3 araçla başlayan Durukan, şimdilerde ise yoğunluktan randevulu sisteme geçti. Araç çizik onarım, orijinal boya değerlerinde mikro onarım ve boyama, pasta cila, boya koruma, far ve detaylı temizlik, kuaför gibi araç estetiği isteğiyle gelen müşterilerine memnuniyet sağlayan Durukan, Diyarbakır'ın sayılı ustalarından biri oldu. İlk dönemlerde müşterilerinden 'Sen anlamasın' gibi tepkiler alan Durukan şimdilerde müşteriler araçlarını kendisi işleme alması için sıraya girdi.


"Merakım vardı, fırsat doğdu"


Evli ve 3 çocuk annesi olan Nurgül Durukan, araçlarla uğraşma merakının olduğunu, kendisine verilen fırsatı 1 yıldır değerlendirdiğini ve devamını getireceğini kaydetti. Durukan, "Araç çizik onarım, orijinal boya değerlerinde mikro onarım ve boyama, pasta cila, boya koruma, far ve detaylı temizlik, kuaför gibi araçların bütün bakımını yapıyoruz. Eşim 26 yıldır bu işle ilgileniyor. Türkiye'nin 13 ilinde uygulama bayimiz var, araç işlemleri yapıyoruz. Eşim Antalya'da şube açınca burası boş kalacaktı diye işin başına geçmemi istedi. Bu işe merakım vardı, yıllardır istiyordum, o da merakım var diye fırsat verdi, yapabileceğimi ve bana güvendiğini söyledi. Ben de işin başına geçtim. Araç yıkama, pasta cila, detaylı temizlik ve boyası çizik, taş onarımı, orijinal mikron değerlerinde boya işlemiyle işe başladım. Yaklaşık 1 yıldır burayı işletiyorum, ikinci yılımıza girdik, ciddi anlamda bir yol kat ettik, özellikle bayan arkadaşlarımızın desteğiyle daha da iyi bir yere geldik. Bu işe girdiğimde Diyarbakır'da bayan olarak biraz sıkıntılar yaşadım. Müşteriler geldiğinde 'Ustayı çağırır mısınız, siz araçtan anlar mısınız' gibi tepkiler gördüm. Şuanda 'Abla sen dükkanda isen gelelim, işlemi senin almanı istiyorum' diyen müşteri potansiyelim artı. Bu tepkileri tamamen yendik, şuanda detaylı temizlik, iç dış yıkama, pasta cila ve taş atık onarımı rahatlıkla bayan arkadaşlarımız yapıyor. Özellikle detaylı temizlik işlemde arkadaşlarımızın çok profesyonel çalışmaları var" dedi.


"Kadın isterse yapabilir"


Kadınların azmetmesi halinde her işi yapabileceğini kaydeden Nurgül Durukan, "Bir bayan aslında ne isterse yapabilir yeter ki azmetsin. 10 çalışanım var, 4 bayan 6 erkek personelimiz. Bayan eli değerse daha iyi oluyormuş düşüncesi oluşturuyoruz. Diyarbakır'da bayan ustaları kazandırmak istiyorum ve bu yönde de bayan arkadaşlarımızı aşılamaya devam edeceğim. Hedefim burada bayan arkadaşlara iş potansiyelini artırmak, büyüme konusunda hedefimiz büyük ilk açtığım zamanlarda 3 araçla çalışırken şuan randevu sistemi ile çalışıyoruz. Bu işi sadece erkeklerin yapmadığını kadınlarında bu işi profesyonel bir şekilde yapabileceğinin bir örneğidir kurumumuz. Kadın isterse her şey olur, yapabilir" diye konuştu.


Bu iş sayesinde evden çıktı


Daha önce çalışmadığını ve bu iş sayesinde evden çıktığını aktaran 2 çocuk annesi Fahriye Kaynak da yaptığı işi gururla çevresine aktardığını söyledi. Kaynak, "İlk defa çalışıyorum, ilk olduğu içinde fazlasıyla heyecanlıydım. Nurgül hanım sayesinde evden çıktım, 2 çocuk annesiyim daha önce hiç çalışmadım. Ailemizden herhangi bir tepki almadım, gururla yapıyoruz, biz aile gibiyiz, çevreme, arkadaşlarıma ve aileme anlatıyorum. Çalışmanın başka bir duygu olduğunu anlatıyorum, evde oturan kadınlardan çoğu kendi ayaklarının üzerinde duramayacağını zannediyor, buradan bütün kadınlara sesleniyorum siz istedikten sonra her şeyi yaparsınız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Araç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

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