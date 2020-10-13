DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2

13.10.2020 09:38
DHA YURT BÜLTENİ - 2, System.String[]

Kadir Şeker, hakkında kararın verilmesi bekleniyorKONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) yarın 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Kadir Şeker, hakkında kararın verilmesi bekleniyor

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) yarın 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak.  Mahkeme heyetinin,    'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenen Şeker hakkında  kararı açıklaması bekleniyor.

Olay,  5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında iddianameye bağlı kalarak  suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek,  'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.  Şeker, yarın tekrar hakim karşısına çıkacak.  Duruşmada mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alıp, hakkındaki  kararı açıklaması bekleniyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 2
DHA YURT BÜLTENİ - 2
DHA YURT BÜLTENİ - 2

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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