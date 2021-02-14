Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi - Son Dakika
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Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi

14.02.2021 14:03
Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi

TEDAVİ gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

TEDAVİ gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kadir ağabeyimizin isminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz" dedi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve  eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

"AĞABEYLİK YAPMAYI BAŞKANLIKTAN DAHA ÇOK TERCİH EDERDİ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz  Kadir Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurlamıştık. Orada da İstanbul'un yüzünü ak edecek unutulmayacak eserleri İstanbul'a, Beyoğlu'na bıraktı. Biz kendisiyle Kasımpaşa ve Beyoğlu'nda çalışmalarda bulunurken çocukluğuna dair bu sokaklarda geçen hatıralarını paylaşırdı. Biz de onu sevenler olarak burada bıraktığı hatıralara,eserlere sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için de bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz" dedi. Yıldız, "Kadir Topbaş ağabeyimizin seveni çok, hepimizin yüzünü ak edecek hep iyi hatıralarla hatırlayacağımız bir ağabeyimiz. Ağabeyi kelimesinin en çok yakıştığı isimlerden biriydi. İstanbul'un başı sağ olsun, nasihat etmeyi ağabeylik yapmayı başkanlıktan daha çok tercih ederdi. Kadir ağabey için iyilik başkanlıktan daha önce gelirdi " diye konuştu.  Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
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Kadir Topbaş, Zincirlikuyu, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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