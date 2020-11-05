AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptırılması planlanan arıtma tesisinin 2021 yatırım programına alındığını bildirdi.
Durmuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin yapım işinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına alınarak proje ihalesinin yapıldığını belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kadirli OSB arıtma tesisi projesi 2021 yatırım programına alındı - Son Dakika