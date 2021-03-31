Son dakika haberi | KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldı

31.03.2021 17:23
Son dakika haberi | KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonunun 2015 yılında kurulduğunu belirterek, gelinen süreçteki çalışma yöntemleri ve komisyonlar ile ilgili bilgi verdi.

Kalite Yönetim Sisteminin yayılımını sağlamak ve sistemi etkin uygulamak amacıyla Üniversite Kalite Komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulduğunu ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi sürecini yönetmek üzere Üniversite Kalite Komisyonuna bağlı oluşturulmuştur. Kalite yönetim modelimiz stratejik planımız esas alınarak oluşturan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemidir. Bu modeli oluştururken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri, ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi, EFQM Modeli ve ISO 27001: 201 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminden faydalandık."

Üniversiteye özgü uygulamaları kendi yazılım ekiplerinin hazırladığı "Kalite Yönetim Yazılımı" ile hayata geçirdiklerini vurgulayan Karakaya, "Üniversitemizin kullanmış olduğu tüm dokümanlar, Dokümantasyon Komisyonu tarafından incelenerek ortak bir veri tabanında toplanmıştır. Bu dokümanların kullanılması üst yönetim tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle birimler arasında standart bir dokümantasyon sağlanmıştır. Üniversitemiz personelinin sürece katkı sağlayabilmesi adına çok sayıda eğitimi üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Seminerde, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas "Yükseköğretim Sisteminin Geleceği ve Kalite", KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi İyi Uygulama Örneği-Ahi Evran Üniversitesi" konularında sunum yaptı.

Seminere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stratejik Planlama Şube Müdürü Jandarma Albay Erdem Özgür, KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve yardımcılarıyla akademi personeli katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Sahil Güvenlik, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldı - Son Dakika


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