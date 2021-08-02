Son dakika haberi! KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Tendürek Dağı Geçidi'nde devriye gezen jandarma, kafasını teneke kutuya sıkıştırmış olan ayıyı gördü. Jandarmanın çağrısıyla olay yerine giden Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları ayının kafasındaki teneke kutuyu keserek çıkardı. Görevliler, yavru ayıyı doğal hayatına bıraktı.

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