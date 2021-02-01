Son dakika haberi! Kafasına bidon sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kafasına bidon sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
01.02.2021 13:43
Son dakika haberi: - Kafasına bidon sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı Oyun oynayan çocukların dikkati yavru köpeği ölümden döndürdü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kafasını bidona sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
- Kafasına bidon sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Oyun oynayan çocukların dikkati yavru köpeği ölümden döndürdü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kafasını bidona sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre Gölcük Yeni Mahalle Mevlana Caddesi üzerinde yavru bir köpeğin, kafası bidona sıkıştırdığını gören çocuklar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yakaladıkları köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkardı. Kafasını sıkıştırdığı bidondan itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru köpek, yaralanmadığının tespiti yapıldıktan sonra doğaya salındı.
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