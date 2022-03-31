KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

31.03.2022 15:36

KAĞITHANE'de 4 gündür kayıpken bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenzaesi Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Muş'un Varto ilçesine gönderildi.

KAĞITHANE'de 4 gündür kayıpken bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenzaesi Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Muş'un Varto ilçesine gönderildi.

Eyüpsultan'daki evinden 4 gün çıkarak ortadan kaybolan ve Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde dün akşam ölü bulunan Seher Akkoyun(26) için, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seher Akkoyun'un babası Emin Akkoyun, Saima Akkoyun yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Emin Akkoyun, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutun cenaze aracına konulması sırasında anne Saima Akkoyun ve yakınları son kez tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazının ardından Muş'un Varto ilçesine gönderildi.

KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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