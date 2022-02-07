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Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

07.02.2022 01:12
Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

KAYSERİ'de, kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına yardımcı olmaya çalışırken dumandan etkilenen fabrika çalışanı bir kişi kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Caddedeki kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada yangını söndürmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Fabrika çalışanı sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fabrikada çıkan yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

- Kayseri
Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Fabrika, Kayseri, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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