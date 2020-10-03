Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: "Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz" - Son Dakika

Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: "Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz"

Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: "Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçilerinden olan Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), sektörün...

Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: "Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçilerinden olan Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), sektörün geleceğini görüşmek üzere bir araya geldi. AGED Başkanı Mustafa Saral, "Sıfır Atık Projesi mutlaka tabana yayılmalı. Dolayısıyla sıfır atık bilinci oturmadan daha fazla atık kağıt toplamak mümkün değil" dedi.

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği üyeleri İstanbul'da bir araya geldi. Pandemi dönemine rağmen, Balıkesir, Aydın, Kütahya ve Adana kağıt fabrikalarının kurulmasıyla kağıt geri dönüşüm sanayii daha da güçlendi. Kağıt sanayicileri, hurda kağıt ithalatını ihracat yapmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ve toplanan yerli hurda kağıdın sanayii üretimi için yeterli olmadığını ifade ettiler. İhracatı artırarak ekonomiye can suyu olmayı sürdürmek istediklerini ifade eden sanayiciler, " Türkiye'de toplanan hurda kağıdın tamamını satın aldığımız halde üretim için yeterli olmuyor. İhracat için hurda ithalatı kısıtlanmamalıdır. Toplumumuz uzun vadede Sıfır Atık Projesi ile bilinçlenecek ve bu kağıt toplama oranlarını artıracaktır" dediler.

Toplantıda; Türkiye'deki kağıt atıkların sağlıklı bir şekilde toplanması için bilincin tabana yayılmasının şart olduğu, vatandaşların başta sıfır atık olmak üzere geri dönüşümde daha da bilinçlenmesi gerektiği ve aynı zamanda bunun için bir sürece ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

AGED Başkanı Mustafa Saral yaptığı açıklamada, "Kağıt sanayicileri olarak Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçilerinden biriyiz. Biz ham maddemizi ülke içerisinden almayı öncelik olarak görüyoruz. Ham maddesini dışarıdan alan bir Avrupa ülkesi yok. Biz ise yurt dışından alıp hurdayı mamul haline getirip yurt dışına ihraç ediyoruz. Sektörümüz ham madde temini konusunda getirilen ithalat kısıtlaması ile birlikte ham maddesini temin edemeyecek ve bu durum sanayii üretimini zora sokarak ihracatı yapılamaz hale getirecektir. Biz kağıt üretemezsek o zaman kağıt ürünlerini yurt dışından almak zorunda kalacağız. Bu durumda cari açık artacaktır" dedi.

Hurda kağıt toplama oranlarını yurt içinde artırmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirten AGED Başkanı Saral, "Atık kağıt toplama oranlarını yurt içinde yükseltmek için zamana ihtiyaç var. Öncelikle toplumda geri dönüşüm bilincinin artması gerekiyor. Sıfır Atık bilinci oturmadan, daha fazla atık kağıt toplamak mümkün değil" şeklinde konuştu

Sanayici Hanefi Öksüz ise her atığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Avrupa fiyatlarından kağıdı almamız lazım ve yurt dışı fiyatlarına da kağıt satabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu sanayinin ham maddesi olan atık kağıtta herhangi bir ithalat kısıtlamasının olması Türkiye'nin ihracatına zarar verir. Atık kağıt konusunda yapılacak değerlendirilmelerde çok dikkat edilmeli. Artık Türkiye atık kağıda ihtiyacı olan bir ülke. Toplamayı tabi ki teşvik edeceğiz. Ama bir taraftan da hurda kağıttan mamul üreterek ihraç edebilmeliyiz. Modern tesisler kuruyoruz. Kurduğumuz tesisler Avrupa'da yapılanlardan daha iyi. İthal edilen hurda kağıtlar ihracata yönelik olduğu için herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamalı. İthalatçı bir ülkeyken İhracatçı bir ülke haline geliyoruz. Hızla sanayileşmek zorundayız. Çok sayıda istihdama ihtiyacımız var. Dövize ihtiyacımız var. İhracata ihtiyacımız var. Üretim kapasitemiz artıkça ham maddemiz olan hurda kağıda ihtiyacımız da artacak. Artık Türk kağıt sanayiinin ithal hurda kağıda ihtiyacı var.

Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz
Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz
Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz
Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıt Geri Dönüşüm Sektörünün Temsilcileri: 'Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz' - Son Dakika


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