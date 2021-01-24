Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada - Son Dakika

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

24.01.2021 10:53

Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı.

Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı. Bu sırada bir vatandaş yaşananları saniye saniye kaydetti.

Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz insanların gözü önünde bir işyerine ait olan klima motorunu çaldı. Yerinden söktükleri klima motorunu güçlükle taşıyan iki şahıs motoru çuvallarına attı. Bu sırada klima motorunun çalındığını gören bir vatandaş cama çıkarak yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Hırsızlara da tepki gösteren kadın yazıklar olsun size seslendi. Kadının seslenmesine kulak asmayan hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi ağır hareketlerle olay yerinden ayrıldı. Görüntüleri kaydeden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Gece Kartalları şahıslar üzerinde araştırma başlattı. Çok geçmeden şahıslar Gece Kartalları ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-İHA-

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada
Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada
Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada
Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı         
10:02
Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei