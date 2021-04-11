Son dakika haberi... Kağıthane'de açık bilardo salonuna polis baskını - Son Dakika

Kağıthane'de kapalı olması gereken saatte açık olan bilardo salonuna polis ekipleri baskın yaptı. İşyerinde bulunan 48 şahsa 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri kapsamında Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bilardo salonuna baskın yapıldı. Kapalı olması gereken saatte açık olan işyerinde bulunan 48 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden toplam 166 bin 512 lira idari para cezası uygulandı. Bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL