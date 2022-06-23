Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü

23.06.2022 12:05
Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de, evinin balkonundan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kağıthane'de, evinin balkonundan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında oturan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Hira A, annesi temizlik yaparken çıktığı balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Olayı fark eden vatandaşlar, çocuğu özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hira A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika

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