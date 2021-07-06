Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, hapis cezası alan sanıkların tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyesine hükmetti.

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çalışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın 17 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanıklar, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Tüm sanıkların 'olası kastla yaralama' suçundan, suçu kimin istediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar veren mahkeme, sanık Fuatcan Yıldırır'ın da 'iftira' suçundan beraatine hükmetti.

Sanık Fuatcan Yıldırır ile Kaan Yazıcı'yı Tuncay Baysal'a karşı 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Sanık Tuncay Baysal'ı Kaan Yazıcı'ya karşı haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaan Yazıcı'nın Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları, şüpheli Tuncay ve arkadaşı Sezer'in börekçi önünde bekledikleri sırada şüpheliler Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri, bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı ve Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı belirtilmişti.

Çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve 18 yaşından küçük H.M.Y.'nın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıklarının anlatıldığı iddianamede, kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Fuatcan Yıldırır hakkında 'iftira', 'olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, şüpheliler Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında ise 'olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL