Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu

18.01.2021 11:38
Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu

KAĞITHANE'de iddiaya göre Ahmet Öz evinde oynadığı babasına ait silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

KAĞITHANE'de iddiaya göre Ahmet Öz evinde oynadığı babasına ait silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Öz hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre Ahmet Öz isimli kişi, evinde babasına ait silahla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla Ahmet Öz karnından yaralandı.  Evde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Ahmet Öz'e ilk müdahalesi evde yaptı, ardından da ambulans ile hastaneye götürdü. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Japonya'da giderek artan 'suşi şakaları', restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi Japonya'da giderek artan 'suşi şakaları', restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi İspanya'da meydana gelen maden kazasında 3 işçi öldü İspanya'da meydana gelen maden kazasında 3 işçi öldü Gürcistan'daki protestolarda gözaltı sayısı 133'e yükseldi Gürcistan'daki protestolarda gözaltı sayısı 133'e yükseldi

Ahmet Öz, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:30 Bir dönem yanında çalışmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze töreninde
13:08 Üniversite adayları, YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulacak
13:18 Eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba oldu
13:15 HDP ile görüşecek mi? Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı
13:03 Yedek kalan Richarlison'dan Conte'ye sert çıkış: Burada aptal yok
12:47 İmamoğlu: Susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok
12:36 Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu! Ardında bir not bırakmış
12:10 Siyaset arenası alev alev! İki partinin daha Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşuluyor
12:06 Jens Larsen, 'ihtar' iddiaları hakkında konuştu: Utanç verici
11:56 YSK, afet bölgesi için raporunu hazırladı: Tespit edilen eksikler giderilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 14:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement