Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre Ahmet Öz isimli kişi, evinde babasına ait silahla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla Ahmet Öz karnından yaralandı. Evde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Ahmet Öz'e ilk müdahalesi evde yaptı, ardından da ambulans ile hastaneye götürdü. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ahmet Öz, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de evinde silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika

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