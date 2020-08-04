Son dakika haberi: Kağıthane'de husumetli olduğu kişi ve kardeşine kurşun yağdırdı; O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Kağıthane'de husumetli olduğu kişi ve kardeşine kurşun yağdırdı; O anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Kağıthane'de husumetli olduğu kişi ve kardeşine kurşun yağdırdı; O anlar kamerada, System.String[]
Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kavgaya taraf olanlardan bir kişinin kavga ettiği kişi ve kardeşiyle beraber kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar ayırmak istedi. Ancak öfkeye kapılan taraflardan biri silahını çıkararak önce husumetli olduğu kişiyi, kardeşini ardından kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi silahla vurarak yaraladı. Dört kişiyi yaralayan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜNEREK SALDIRGANDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde iki tarafın sokak ortasında tartışmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken taraflardan birinin silahını çıkararak husumetlisini vurduğu anlar kameralarca kaydediliyor. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de vurularak yere düşüp, sürünerek saldırgandan kaçmaya çalışıyor.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYORSaldırı sonrasında kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


- İstanbul
Kağıthane, Bayındır, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kağıthane'de husumetli olduğu kişi ve kardeşine kurşun yağdırdı; O anlar kamerada - Son Dakika
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