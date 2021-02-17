Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada

17.02.2021 09:46
Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada, System.String[]

Son dakika habere göre Kağıthane'de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi.

Kağıthane'de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi. Ters yönden gelen bir sürücü ile diğer bir sürücü kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan servis minibüsü ise refüjü aşarak otomobile çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Tek tarafı trafiğe kapanan yolda ters yönden gelen bir aracın kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kağıthane, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada - Son Dakika


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