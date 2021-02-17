Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Kağıthane'de kar kazası kamerada
17.02.2021 09:46
Son dakika habere göre Kağıthane'de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi.
Kağıthane'de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi. Ters yönden gelen bir sürücü ile diğer bir sürücü kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan servis minibüsü ise refüjü aşarak otomobile çarptı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Tek tarafı trafiğe kapanan yolda ters yönden gelen bir aracın kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin buluşması sosyal medyada gündem oldu Restoran ve kafelere yapılacak ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu