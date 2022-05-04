Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü

04.05.2022 15:16

İstanbul Kağıthane'de iki katlı bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de iki katlı bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi Zarif Sokak'taki iki katlı bir marketin üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler her tarafı kaplarken marketin camları patladı. Çalışanlar ve müşteriler marketi boşaltırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek söndürdüğü yangını soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucunda iş yerinde hasar oluştu.???????

Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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