KAĞITHANE'DE MARKETTE HIRSIZLIK YAPAN KİŞİYE DAYAK KAMERADA... O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

Kağıthane'de bir marketin kasasından hırsızlık yapan kişi market sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin market sahibi tarafından yakalanması ve çevredeki vatandaşlarca dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz Perşembe günü gece saat 22.45 sıralarında markete gelen bir kişi, market sahibinin depoya girmesini fırsat bilerek kasada bulunan paralara uzandı. Bu sırada depo kısmından markete dönen market sahibi şüpheliyi görerek müdahale etti. İkili arasında arbede yaşanırken olaya çevredeki vatandaşlarda müdahale etti. Komşularının soyulmak istendiğini fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen şüpheli vatandaşların elinden kurtularak olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise markete ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DAYAK YEMESİNE RAĞMEN KASADAN ALDIĞI PARAYI ELİNDEN BIRAKMIYOR

Dayak yemesine rağmen şüphelinin kasadan aldığı parayı bırakmadığını belirten Osman Hoş," Gece markete gelmiş, bir şeyler istemiş. Ardından depoya geçmiş kardeşim, bunu görünce hırsız kasaya dalıyor. Hırsızın kasaya uzandığını görünce kardeşim müdahale ediyor. Hırsız dayak yemesine rağmen aldığı parayı elinden bırakmıyor. Uyuşturucunun etkisinde olduğu için yediği dayağı bile anlamıyor. Sesleri duyan komşularımızda olaya müdahale ediyor. O arbedede hırsız ellerinden kurtulup kaçıyor. Yaklaşık 600 lira bir para almıştı, 300 lirası geri geldi. Şikayetimiz üzerine polisler şüpheliyi yakaladı. Yine aynı arkadaş bizi soymaya çalışmıştı. İki yıl önceydi. Ailesinin ricaları üzerine şikayetimizden vazgeçtik ancak bu kez cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİYE ATILAN MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

Marketi soymak isteyen şüphelinin market sahibi ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildiği anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market sahibinin depoya girdiğini gören şüphenin kasaya uzanarak paraları aldığı sırada yakalandığı görülüyor. İlk olarak market sahibi tarafından darp edilen şüpheli markete gelen vatandaşlarında olaya müdahil olmasıyla meydan dayağı yiyor. Arbede esnasında vatandaşların elinden kurtulan şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karışıyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Market sahibin şikayetiyle harekete geçen ekipler şüpheliyi kısa bir süre içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Emre B.'nin 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.