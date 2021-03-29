KAĞITHANE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKARAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKARAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
29.03.2021 15:20
KAĞITHANE'de mobilya imalathanesinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.
KAĞITHANE'de mobilya imalathanesinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde bu gece 00.30 yangın çıktı. Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli O.M.'yi (31) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında pet şişe içerisinde tiner olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından şüpheli O.M. adliyeye sevk edildi.
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