Tuvalete giren şüpheli, bir süre sonra tuvaletin penceresinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Havalandırma boşluğundan sesler geldiğini duyan polisler şüpheliyi kurtarmak için itfaiyeye haber verdi.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi'nde saat 22.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, polis merkezindeki yabancı uyruklu şüpheli tuvalete götürüldü.

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü - Son Dakika

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