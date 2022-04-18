Son dakika haberi! Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

18.04.2022 18:07
Son dakika haberi! Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İstanbul Kağıthane'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hasdal Sütlüce Bağlantı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BTG 496 plakalı panelvanın, bir otomobile çarpmasıyla 4 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Zincirleme Trafik Kazası, Kağıthane, Sütlüce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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