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Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı

12.11.2021 17:22
Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı

Son dakika haberi... Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında denetim gerçekleştirildi. Sürücülere emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı denetimde Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara da direksiyon başına geçerek kemerlerini taktı. Koç, "Kazasız belasız bir hayat diliyorum ve 'bir hareketinize bakar hayat' diyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yapılan düzenlemeler, yükseltilen yol standartları, denetim faaliyetlerinin arttırılması gibi çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğiyle ilgili kamuoyu farkındalığını arttırmak için hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara'da katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Yapılan denetim ve bilgilendirmeler kapsamında ekiplerin Kağıthane Ayazma Caddesi'nde kurdukları kontrol noktasında sürücüler durdurularak emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetlenen sürücülere "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası hakkında bilgiler ve kampanyayı temsil eden maskeler dağıtıldı.

"Kazasız belasız bir hayat diliyorum"

Kampanyaya destek vermek amacıyla denetimlere katılan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Malumunuz olduğu üzere çok basit ihmallerden dolayı ülkemizde birçok insan yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına maruz kalıyor. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde 1 Kasım itibariyle yeni bir trafik kampanyası başlatıldı. Bunun bir parçası olarak tüm ülkemizde olduğu gibi Kağıthane ilçemizde de 'Bir hareketine bakar hayat' sloganıyla farkındalık oluşturmak adına arkadaşlarımızla beraber uygulama noktasındayız. Burada vatandaşlarımızda bir farkındalık ve bilinç oluşturmak adına onları durdurduk, günün anlam ve önemine binaen logolu maskelerimizi ve araç içi kullanılacak materyallerimizi hediye ettik. Etkili olduğunu düşünüyorum. Kazasız belasız bir hayat diliyorum ve 'bir hareketinize bakar hayat' diyorum" diye konuştu.

Denetimin sonunda Kaymakam Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Çaykara, emniyet kemerlerini takarak bir kez daha "bir hareketinize bakar hayat' diyerek denetimi sonlandırdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı

Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Koç, Kağıthane, Çaykara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kağıthane Kaymakamı ve Emniyet Müdürü direksiyon başına geçip emniyet kemerlerini taktı - Son Dakika
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