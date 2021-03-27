Kahire'de çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çökmüştü. İlk belirlemelere göre, binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralanmıştı. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, Kahire Valiliği, etraftaki binaların yapısını incelemek üzere bir mühendislik komitesi kurulduğunu açıkladı.

(İHA)