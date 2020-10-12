Son dakika haberi | Kahire ile Bağdat, Filistin, Libya ve Suriye meselelerini görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kahire ile Bağdat, Filistin, Libya ve Suriye meselelerini görüştü

12.10.2020 18:33
Son dakika haberi | Kahire ile Bağdat, Filistin, Libya ve Suriye meselelerini görüştü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile terörle mücadele konularını ele alındı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile terörle mücadele konularını ele alındı.

Mısır devlet televizyonunda yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, resmi ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Şukri, basın toplantısında, görüşmede, Filistin meselesindeki gelişmelerin, Suriye ve Libya'daki durumun yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere Irak'ın karşılaştığı zorlukların ele alındığını söyledi.

Mısırlı Bakan ayrıca ülkesinin, iş birliğinin ve ortak Arap çalışmalarının güçlendirilmesi çerçevesinde Irak'a her türlü desteği sunmaya ve iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Mısır Başbakanı'ndan Bağdat ziyareti

Öte yandan Iraklı Bakan Hüseyin ise iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptlarının aktif hale getirilmesi ve uygulanması için Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin ekim ayı sonlarında Bağdat'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakan Hüseyin, Kahire ziyareti kapsamında bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesinin, tüm zorlukların üstesinden gelmesi, terörle mücadele etmesi, güvenlik ve istikrarı sürdürmesi için Irak'a destek verdiğini vurgulamıştı.

Görüşmede ayrıca kalkınma, altyapı ve elektrik enerjisi alanları başta olmak üzere Ürdün'le birlikte üçlü iş birliği mekanizmasının güçlendirilmesi meselesi ele alınmıştı.

Irak Dışişleri Bakanı'nın bugün başlayan Kahire ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor.

Irak, Mısır ve Ürdün üçlü zirveleri

Ürdün'ün başkenti Amman, 25 Ağustos'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Irak Başbakanı Medbuşi'nin katılımıyla Irak, Mısır ve Ürdün üçlü zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

Zirvede, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede koordinasyon konuları görüşülmüştü.

Bağdat, Kahire ve Amman; ilki Mart 2019'da Mısır'da, ikincisi aynı yıl eylül ayında ABD'de, üçüncüsü de Ürdün'de ağustos ayında olmak üzere üç zirve düzenlemişti.

Filistin, Kahire, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahire ile Bağdat, Filistin, Libya ve Suriye meselelerini görüştü - Son Dakika

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