Kahraman jandarma "Tebessüm ve oyun saati"nde çocukların gönlünü fethediyor - Son Dakika
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Kahraman jandarma "Tebessüm ve oyun saati"nde çocukların gönlünü fethediyor

08.04.2022 11:06

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, kırsalda buluştukları çocuklarla oyunlar oynayıp hediyeler vererek gönüllerinde taht kuruyor.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, kırsalda buluştukları çocuklarla oyunlar oynayıp hediyeler vererek gönüllerinde taht kuruyor.

Kentte sorumluluk bölgelerinde özellikle kırsaldaki yerleşim alanlarını karış karış gezen jandarma personeli, çocuklarla kurdukları iletişimi sağlamlaştırmak için karlı ve çamurlu yolları aşıyor.

Gittikleri kırsaldaki okullar ve mahallelerde buluştukları çocuklara oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye ediyor.

Ziyaret günlerinde jandarmanın yolunu gözleyen çocuklar, asker ağabeyleri ve ablalarıyla okullarda ve sokak aralarında futbol ve voleybol gibi çeşitli oyunlar oynayıp zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kahraman Mehmetçik de "Tebessüm ve oyun saati" adını verdikleri çocuklarla buluşma günlerini dört gözle bekliyor.

Jandarmalar kırsaldaki kadınların da sorunlarına çözüm arıyor

Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuğba Güven ve beraberindeki Mehmetçikler, gittikleri yerlerde çocukların yanı sıra kadınlara da İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlatıyor.

Çocuklarla kurdukları diyalog sayesinde gittikleri kırsaldaki yerleşim yerlerinde kadınların sorunlarını dinleyerek çözüm yolu arayan ve olası sorunlarında yanlarında oldukları mesajını veren jandarma bir yılda çok sayıda aileyle görüştü.

Son bir yılda çocuklara yaklaşık 5 binin üzerinde oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtan ekipler, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da kıyafet ile ayakkabı yardımında bulundu.

Öğrenciler jandarma personellerinin yolunu gözlüyor

Çocuklarla saatlerce oynayan ve gittikleri her okuldan ayrılışlarında öğrencilerin sarılarak veda ettiği jandarma personeli miniklerin gönlünün kahramanı oluyor.

Ziyaretleri çerçevesinde il merkezine 230 kilometre uzaklıktaki bir mahalleyi ziyaret eden jandarma ekiplerinin, öğrencilerle okul bahçesinde yaptıkları voleybol maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Penaltı atışında ise kaleye geçen bir askeri personele gol atmak isteyen öğrencilerin "Biz yenersek pasta isteriz" sözleri öğretmenlerinden alkış aldı.

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Kahraman jandarma Tebessüm ve oyun saati nde çocukların gönlünü fethediyor
Kahraman jandarma Tebessüm ve oyun saati nde çocukların gönlünü fethediyor
Kahraman jandarma Tebessüm ve oyun saati nde çocukların gönlünü fethediyor

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Kaynak: AA

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