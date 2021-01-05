Son dakika haber... Şehit Fethi Sekin, İzmir'de dualarla anıldı - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin, İzmir'de dualarla anıldı

İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu üyeleri ve başsavcı vekilleri, 5 Ocak 2017'de meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana ve heykeline karanfil bıraktı.

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 4. yılında unutulmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu üyeleri ve başsavcı vekilleri, hem Sekin adına adliye önüne dikilen heykele hem de Sekin'in şehit düştüğü alana karanfil bırakarak dua etti. Anma etkinliği, korona virüs pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti.