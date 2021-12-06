Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi.
Bir önceki toplantı tutanağının oylanarak karara bağlanmasıyla başlayan toplantıda, 23 madde görüşülerek karara bağlandı.
Meclis Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantının sonunda parti grup başkanvekilleri, engelli bireylerin gününü tebrik etti.
Belediye Meclisinin tek kadın üyesi AK Partili Hande Sevindik de konuşmasında, kadınların önlerine çıkan engeller karşısında vazgeçmeden yollarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kafenin engelli çalışanları, meclisin sona ermesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika