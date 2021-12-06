Son dakika haberi: Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika

Belediye Meclisinin tek kadın üyesi AK Partili Hande Sevindik de konuşmasında, kadınların önlerine çıkan engeller karşısında vazgeçmeden yollarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantının sonunda parti grup başkanvekilleri, engelli bireylerin gününü tebrik etti.

Bir önceki toplantı tutanağının oylanarak karara bağlanmasıyla başlayan toplantıda, 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var