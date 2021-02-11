Kahramankazan Belediyesi, talep düşüklüğü nedeniyle çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında yoğun potansiyele sahip ilçede çiftçilere yönelik desteklemelerinin sürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi ve üreticilerin elinde kalan patateslerin belediyeler tarafından alınması yönünde yaptığı çağrının ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla çalışmalara başlandığı, ilk etapta yaklaşık 20 ton patates alımı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Oğuz, tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da belediye olarak çiftçilere her zaman destek olduklarını kaydederek, Bakanlığın açıklamasının ardından patates üreticilerinin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirtti.

Oğuz, belediye olarak satın aldıkları patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını bildirdi.

Kahramankazanlı çiftçi Bekir Gönen ise belediye tarafından satın alınan patateslerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Başkan Oğuz'a teşekkür etti.

Çiftçi Ahmet Yazal da büyük emekler vererek yetiştirdikleri patateslerinin satılmaması durumunda büyük zarar edeceklerine dikkati çekerek, "Allah razı olsun başkanımızdan, bizi büyük bir mağduriyetten kurtardı." ifadesini kullandı.