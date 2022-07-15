Kahramankazan Ulu Cami 'de cuma namazı öncesi şehitler için mevlit de okutuldu, cami çıkışında cemaate lokma tatlısı ve mevlit şekeri ikram edildi.

Asri Mezarlık'taki taziye evinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da '15 Temmuz' dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

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