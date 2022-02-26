Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti'li gençlerle birlikte pasta keserek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve AK Parti'li gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci yaşını kestikleri pastayla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzasının bulunduğu pastayı birlikte kesen Başkan Oğuz ve gençler, Erdoğan'a uzun ömürler diledi.

Kahramankazan'da, 68. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve AK Parti Kahramankazan Gençlik Kolları Başkanlığı üyesi gençler, yeni yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü pastası kesti. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu ve imzasının bulunduğu pastayı Başkan Oğuz ve gençler birlikte kesti. Pastanın kesilmesinin ardından Başkan Oğuz ve gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutlayarak, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dileğinde bulundu.

Başkan Oğuz, AK Parti'li gençlerle böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 68. yaş gününde sağlık ve başarılar diliyoruz. Milletimiz ve devletimiz için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız. Rabbim her daim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yolunu açık, ömrünü uzun kılsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamlı günde Kahramankazan'dan kucak dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)