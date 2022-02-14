Son dakika haberi! Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerindeki KDV indirimi açıklamasının ardından ilçedeki fahiş fiyatların önüne geçilmesi adına 'fiyat denetim timi' kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklayarak, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen Kahramankazan Belediyesi, zabıta müdürlüğü bünyesinde bir "fiyat denetim timi" kurdu. Denetimlere başlayan 'fiyat denetim timi' ilçedeki gıda satışı yapılan zincir market, bakkal ve tüm işletmelerdeki etiketleri mercek altına aldı. Ekipler bu kapsamda ilk olarak KDV'de yapılan bu indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor. Denetimlerini rutin olarak sürdürecek olan ekipler, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermeyecek. Ekipler, etiket kontrolünün yanı sıra, ruhsat, fatura, hijyen ve ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor.

"Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kahramankazanımızda fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmedik, ettirmeyeceğiz" dedi. - ANKARA