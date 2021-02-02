Son dakika haberi! Kahramankazan'da örnek yapı üreten müteahhitlere ödül - Son Dakika

Son dakika haberi! Kahramankazan'da örnek yapı üreten müteahhitlere ödül

02.02.2021 14:23
Son dakika haberi! Kahramankazan'da örnek yapı üreten müteahhitlere ödül, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kahramankazan Belediyesi, ilçede modern, güvenli ve dış estetiğe önem vererek yapı üreten ve buraların çevre düzenlemesini örnek olacak şekilde tasarlayan müteahhitleri ödüllendirdi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede modern, güvenli ve dış estetiğe önem vererek yapı üreten ve buraların çevre düzenlemesini örnek olacak şekilde tasarlayan müteahhitleri ödüllendirdi.

Belediye Meclisi üyelerinden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, 2020 yılında yapı kullanma izin belgesi alarak yaptıkları binalarda çevre düzenlemesine, dış estetiğe, güzel ve modern görüntüye önem veren müteahhitler belirlendi.

Komisyonun değerlendirmesinde modern mimari görüntüye, dikkat çekici renklere, malzeme kalitesi ve mimari bütünlüğe sahip ilk 3 yapı "Kahramankazan'ın en güzel binaları" olarak ödüle layık görüldü.

Binaların mimar ve müteahhitleri Kahramankazan Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Değerlendirme sonucunda müteahhitler Serkan Arslan birinciliğe, Sefa Erol ikinciliğe ve Harun Demirci ise üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye giren müteahhitler, ödüllerini Kahramankazan Belediye meclis üyelerinin elinden aldı.

Belediye Meclis Başkan Vekili Altuğ Özcü, ödül alan müteahhitleri tebrik ederek, "Biz belediye olarak şehrin estetiğine önem veriyoruz. İnsanımızın yaşam alanı olan binaların beton yığını olmasını istemiyoruz. Estetik görünümüyle, çevre düzenlemesiyle vatandaşın tercih ettiği binaların artması için de bu tür değerlendirmeler yapıyoruz." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramankazan'da örnek yapı üreten müteahhitlere ödül - Son Dakika


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