Parlar, cami çıkışında şehit polisin eşi Fatma Zehra 'ya taziyede bulunarak bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kahramankazan'da şehit polis memuru Muhammet Uz için mevlit okutuldu - Son Dakika

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