Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretine, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolünün yanı sıra şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Asri Mezarlık içinde bulunan şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Mezarlıkların ziyarete açılmasıyla vatandaşlar da Asri Mezarlığa geldi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenlerin kimisi mezarların otlarını temizleyip suladı, kimi vatandaşlar ise Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.