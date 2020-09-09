Son dakika haberi... Kahramankazan'daki kavun pazarı dualarla açıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da belediyenin öncülüğünde her yıl açılan ve geleneksel hale gelen kavun pazarı bu yıl da düzenlenen törenle açıldı.

Kapalı pazaryerinde kurulan kavun pazarının açılış törenine, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, pazarın bereketli olması temennisiyle dua etti. Daha sonra diğer üreticileri temsilen bir kavun üreticisi ile Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Ankara Milletvekili Emrullah işler pazarlık yaparak kavunun pazar satış fiyatını kilosu 2 lira olarak belirledi.

Belediye üreticilere destek olmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da kurada çıkan üreticilerin kavunlarını satın aldı.

Davetlilerin pazarı gezmesi ve kavun ikramıyla program sona erdi.

İlk gün olmasına karşın pazarda 70 römork kavun yer aldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ismi ile özdeş hale gelen ve tarımsal üretimin lokomotif ürünlerinden birisi olan kavunun yıllar içerisinde rekoltesinin oldukça düştüğünü, ancak belediye olarak çiftçiye verdikleri tohum, ilaç ve ekipman desteği sayesinde bu yıl kavun üretiminin oldukça yüksek bir rekolteye ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kavun ikram edeceklerini belirten Oğuz, "Cumhurbaşkanımızın Kahramankazan kavununu çok sevdiğini biliyoruz. Tabii değişik vesilelerle zatı alileri bunu dile getiriyorlar. Biz de cumhurbaşkanımıza kabul buyururlarsa tabii ki Kahramankazan kavunu ikram edeceğiz, kendilerine takdim edeceğiz." dedi.