Son dakika haberi! Kahramankazan'dan başlayan 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı iptal edildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı'nın Kahramankazan'dan başladıktan sonra bisikletçiler arasına yabancı araçların girmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsü gecesinde şehit olanların anısının yaşatılması amacıyla düzenlenen yarış, Kahramankazan Kent Meydanı'ndaki başlangıcından itibaren yaklaşık 3 kilometre sonra Kahramankazan- Ankara kara yolunda bisikletçilerin arasına harici araçlar girdi.

Bunun üzerine organizasyon sorumlusu hakem ve yarış komiserinin bisikletçilerin can güvenliği nedeniyle yarışı iptal ettiği belirtildi.

Kadın ve erkek toplam 284 sporcunun katıldığı yarışlar, 60 kilometrelik güzergahtan sonra TOBB Üniversitesi önünde sona erecekti. Güvenlik gerekçesiyle yarışın iptal edilmesinden sonra bazı bisikletçilerin hedefe ulaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında şehitler için saygı sürüşü yaptığı ve yarış için sıralamaya bakılmadığı kaydedildi.