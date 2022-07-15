FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde vatanları için gözlerini kırpmadan şehit olan kahramanalar Adana 'da unutulmadı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci aziz şehitlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat verip, bütün şehitlerin kabri başlarında anılmalarını istedi. İnci'nin talimatı üzerine polisler kahraman silah arkadaşlarının mezar başlarına giderek dua okuyup onları andı. Polisler kahramanların mezarlarını temizleyip, sulayıp karanfil bıraktı. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı - Son Dakika

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