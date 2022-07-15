Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı

15.07.2022 11:25
Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı

Son dakika 3. sayfa haberi: 15 Temmuz'da vatan uğuruna canlarını hiçe sayan şehitleri silah arkadaşları unutmayarak, onları mezar başında ziyaret edip dua etti.

15 Temmuz'da vatan uğuruna canlarını hiçe sayan şehitleri silah arkadaşları unutmayarak, onları mezar başında ziyaret edip dua etti.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde vatanları için gözlerini kırpmadan şehit olan kahramanalar Adana'da unutulmadı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci aziz şehitlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat verip, bütün şehitlerin kabri başlarında anılmalarını istedi. İnci'nin talimatı üzerine polisler kahraman silah arkadaşlarının mezar başlarına giderek dua okuyup onları andı. Polisler kahramanların mezarlarını temizleyip, sulayıp karanfil bıraktı. - ADANA

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Son dakika! Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Son dakika! Silahını temizlerken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Son dakika haber | 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor Son dakika haber | 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı - Son Dakika

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