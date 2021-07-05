Son dakika haberi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden özel gereksinimli çocuklara karne hediyesi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler için tekne turu düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler için tekne turu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel gereksinimli çocuklar için Menzelet Barajı'nda düzenlenen etkinlikle öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gezi teknesiyle "Ali Kayası" ve farklı doğal güzellikleri görme fırsatı buluğu aktarılan açıklamada, "Özel çocuklarımızla birlikte özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Onların mutluluğunu sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak için çalışıyoruz. Tekne seyahati çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi ve motivasyon oldu." ifadeleri kullanıldı.

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