Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonlarında 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik son dönemde düzenlenen 13 ayrı operasyonda yakalanan ve aralarında sözde 'kadı' ve 'emir' statüsündeki 31 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli olarak Yozgat, Sivas, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep ve Kilis illerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 13 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına birçok silahlı ve bombalı eylem düzenleyen şüpheli ile örgüt içerisinde 'kadı' olarak bilinen ve sözde 'emir' konumunda şüphelilerin de bulunduğu 31 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken 11'i de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nca konusunda uzman ekiplerin de destek verdiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ