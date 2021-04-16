Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle M.Ç. (24), R.K. (21) ile S.Ö. (22) gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş ve Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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