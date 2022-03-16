Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 22:37

Son dakika haber: AGaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

AGaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kahramanmaraş'ta 3 şehit ailesi ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik makamlarının Türk milleti nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebeler olduğunu söyledi.

Coşkun, Türk milletinin söz konusu vatan olduğunda "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" anlayışından hareketle girdiği her savaşta genciyle yaşlısıyla yekvücut olarak bu topraklarda sayısız destan yazdığını anlattı.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun tarafından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi yapıldı.

Törene, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Oinikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, rektörler ile ilgililer katıldı.

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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