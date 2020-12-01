Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:35
Son dakika haberine göre Kentin boş sokaklarından görünüm Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu.
Kentin boş sokaklarından görünüm
Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu. Kentte saatlerin 21.00'yi göstermesiyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında denetim yaptı.
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