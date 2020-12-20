Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim - Son Dakika

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

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