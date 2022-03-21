Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta 10 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta 10 adet silah ele geçirildi

21.03.2022 11:27
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta 10 adet silah ele geçirildi

Son dakika haber... Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmada 10 şahıstan 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmada 10 şahıstan 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde çeşitli çalışmalar yaptı. Polis bu çalışmalarda sokak üzerinde silah taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Çalışmasını sürdüren polis ev, otomobil ve bir işyerinde de 3 adet ruhsatız silah buldu. Ele geçirilen silahların 7'sinin tabanca, 2'sinin tüfek, birinin ise kurusıkı tabanca olduğu kaydedildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde ise 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildiği öğrenildi.

Silahla yakalanan 10 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta 10 adet silah ele geçirildi - Son Dakika


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