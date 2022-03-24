Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 15 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Fatih O. idaresindeki 46 ADY 175 plakalı kamyonet ile Abdullah K. yönetimindeki 27 AGM 983 plakalı servis minibüsü Kahramanmaraş- Osmaniye kara yolunda çarpıştı.
Savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Tarakçı'nın kullandığı 46 FS 146 ve Turgay Evran idaresindeki 46 AEP 343 plakalı araçlara çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Medine Yırtar (41), ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Güvenlik kamerasına, kamyonetin karşı yönden gelen servis minibüsüyle çarpışması ve savrulan araçların 2 otomobile çarpması yansıdı.
Kaynak: AA
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