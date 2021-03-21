Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ile E.M.G. tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde 3 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin E.Ö, E.M.G, ile M.G'yi gözaltına aldı.

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