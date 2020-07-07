Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisi, yıllık 1.5 milyon liralık enerji üretecek
Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta ileri biyolojik arıtma tesisine 754 bin Euro'luk yatırımla kurulan güneş enerjisi santralinden yıllık yaklaşık 1,5 milyon liralık elektrik enerjisi üretileceği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta ileri biyolojik arıtma tesisine 754 bin Euro'luk yatırımla kurulan güneş enerjisi santralinden yıllık yaklaşık 1,5 milyon liralık elektrik enerjisi üretileceği belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce 19 milyon Euro'ya yapılan ve Türkiye'nin en modern atık su arıtma tesislerinden biri Kahramanmaraş İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne kurulması planlanan güneş enerjisi santrali için geçen yıl çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı'nca ihalesi 2019 yılı Mart ayında yapılan 754 bin 194 Euro'luk proje ile tesisin içine 1 MW'lık güneş enerjisi santralı kuruldu. Proje bedelinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 15'i de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarından karşılanırken, santralde her biri 275 voltluk 4 bin 40 panel kullanıldı.Güneşten günlük 12 saat faydalanarak elektrik enerjisi üretecek olan santral, geçen ay elektrik üretimine başladı. 20 dönümlük bir alan üzerine yapılan santralin yılda yaklaşık 1,5 milyon liralık 1,8 GW/h elektrik enerjisi üreteceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:53 Kaynak: DHA
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