M.Y, bölgeye sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden M.Y, yan koltukta bulunan av tüfeğiyle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.

Kahramanmaraş 'ın Dulkardiroğlu ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı - Son Dakika

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