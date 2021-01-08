Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkardiroğlu ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden M.Y, yan koltukta bulunan av tüfeğiyle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.
Yaralanan M.Y. aracını yol kenarına çekip çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
M.Y, bölgeye sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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