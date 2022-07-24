Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye 'de görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Baraj göletine devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

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